Германия отправила в Украину два танка для разминирования Wisent 1

В течение последней недели Германия передала Украине два танка для разминирования Wisent 1 из четырех запланированных.

Это следует из перечня на сайте немецкого правительства, сообщает "Европейская правда".

Кроме Wisent 1, за последнюю неделю Германия отправила в Украину два седельных тягача 8х8 и два полуприцепа, 16 грузовиков Zetros, а также 300 тысяч аптечек.

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Предыдущие два танка Wisent 1 Украина получила еще в марте.

Эта техника является модификацией танка Leopard и предназначена для разминирования территорий, что особенно важно в условиях контрнаступления на заминированной территории.

На прошлой неделе сообщалось, что Германия передала Украине восемь гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206, две тысячи боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard, 14 разведывательных беспилотников Vector, 14 защищенных автомобилей для охраны границы и три системы обнаружения беспилотников.

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Ранее стало известно, что Федеральное министерство обороны Германии поручило оружейному концерну Rheinmetall подготовить к транспортировке более 20 боевых машин пехоты Marder.