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Дания будет обучать украинских летчиков на F-16 на своей авиабазе

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 00:13
Дания будет обучать украинских летчиков на F-16 на своей авиабазе
САМОЛЕТ F-16. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в четверг предложил организовать обучение украинских летчиков на истребителях F-16 на своей территории.

Об этом Поульсен сказал в интервью каналу TV2 на полях министерской встречи стран НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

По словам главы Минобороны Дании, разработанный совместно с Нидерландами план предусматривает обучение украинцев на F-16 на датской базе военно-воздушных сил Скрюдструп, что в Южной Ютландии – там расположены датские истребители этого класса.

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Он добавил, что надеется на поддержку других стран, чтобы Дания и Нидерланды смогли представить более конкретный план на саммите НАТО в июле в Вильнюсе. Ожидается, что обучение украинских пилотов начнется сразу после летних каникул.

План не означает, что Дания уже решила передать Украине свои истребители F-16.

"Мы еще очень далеки от того, чтобы эти самолеты потенциально стали боевыми в украинских Воздушных силах. По моим оценкам, подготовка займет не менее шести месяцев", – сказал Поульсен, добавив, что к вопросу передачи истребителей вернутся уже после обучения.

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Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе сообщил, что получил обязательства от союзников о старте учений для украинских пилотов на западных истребителях.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что подготовка тренировочного плана для украинских пилотов достигла прогресса, хотя она еще займет какое-то время.

Темы: ДанияУкраинаавиа
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