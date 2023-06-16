Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дания будет обучать украинских летчиков на F-16 на своей авиабазе

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 00:13
Дания будет обучать украинских летчиков на F-16 на своей авиабазе
САМОЛЕТ F-16. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в четверг предложил организовать обучение украинских летчиков на истребителях F-16 на своей территории.

Об этом Поульсен сказал в интервью каналу TV2 на полях министерской встречи стран НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

По словам главы Минобороны Дании, разработанный совместно с Нидерландами план предусматривает обучение украинцев на F-16 на датской базе военно-воздушных сил Скрюдструп, что в Южной Ютландии – там расположены датские истребители этого класса.

Он добавил, что надеется на поддержку других стран, чтобы Дания и Нидерланды смогли представить более конкретный план на саммите НАТО в июле в Вильнюсе. Ожидается, что обучение украинских пилотов начнется сразу после летних каникул.

Реклама:

План не означает, что Дания уже решила передать Украине свои истребители F-16.

"Мы еще очень далеки от того, чтобы эти самолеты потенциально стали боевыми в украинских Воздушных силах. По моим оценкам, подготовка займет не менее шести месяцев", – сказал Поульсен, добавив, что к вопросу передачи истребителей вернутся уже после обучения.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе сообщил, что получил обязательства от союзников о старте учений для украинских пилотов на западных истребителях.

ВИДЕО ДНЯ

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что подготовка тренировочного плана для украинских пилотов достигла прогресса, хотя она еще займет какое-то время.

Темы: ДанияУкраинаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Дания
Зеленский поговорил с премьерами Дании и Нидерландов о ситуации на поле боя
Дания готова передать Украине истребители F-16 при одном условии
Дания и Нидерланды уже заказали дополнительные 14 танков Leopard 2 для Украины – СМИ
Последние новости
01:37
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
Все новости...
Реклама: