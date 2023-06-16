За минувшие сутки произошло более 30 боевых столкновений с врагом – сводка

В течение 15 июня между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло более 30 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине – задействовала 2 иранских ударных БПЛА типа "Shahed". Все дроны уничтожены противовоздушной обороной.

Реклама:

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59. Кроме того, нанес более 60 авиационных ударов, также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура на Херсонщине.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки состоялось более 30 боевых столкновений".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по Янжуловке, Галагановке и Архиповке Черниговской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Янжуловка, Галагановка Черниговской области; Винторовка, Середина-Буда, Рожковичи, Демьяновка, Барановка, Фотовиж, Строительное, Белокопытово, Стукаловка, Искрисковщина, Яструбино, Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Бочковое и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районах Веселого и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлинск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка на Харьковщине и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки на Луганщине и Выемки, Веселого и Раздоловки в Донецкой области. Нанес авиационный удар в районах Райгородки и Макеевки Луганской области и Свято-Покровского в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спирное и Серебрянка – Донецкой.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки. Нанес авиационные удары неподалеку Белой Горы, Северного и Майорска Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Калиновка, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Краматорск, Екатериновка и Южное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиаудары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Орловка, Авдеевка, Веселое, Семеновка, Водяное, Северное, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка, Карловка, Желаное Первое, Новокалиново и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Оккупанты нанесли авиаудары возле Новомихайловки, Большой Новоселки, Малиновки, Малой Токмачки и Благодатного Донецкой области. В то же время, противник обстрелял из артиллерии Красногоровку, Марьинку, Максимильяновку, Победу, Новомихайловку и Катериновку.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Благодатного и Золотой Нивы в Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка и Новый Комар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкого Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Красное, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Казацкое, Ольговка, Одрадокаменка, Львовское, Тягинка, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Чернобаевка, Херсон, Зимовник, Белозерка и Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 20 иранских ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и еще 3 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях.