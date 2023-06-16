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Ядерное оружие РФ в Беларуси: США не видят необходимости изменений своих ядерных сил

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 21:54

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что американская сторона внимательно следит за ситуацией по развертыванию ядерного оружия России на территории Беларуси.

Слова Блинкена на пресс-конференции в Госдепе цитирует телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

По словам главы американской дипломатии, США не имеют "никаких причин корректировать" свою ядерную политику и "не видят никаких признаков" того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

"Что касается самой Беларуси, то это еще один пример того, что (самопровозглашенный президент Беларуси Александр. – Ред.) Лукашенко делает безответственный, провокационный выбор уступить контроль над суверенитетом Беларуси против воли белорусского народа", – сказал он.

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Напомним, 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории.

В тот же день Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

В пятницу российский президент Владимир Путин сообщил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.

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Темы: РосcияБеларусьядерное оружиеСША
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