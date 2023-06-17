Россияне атаковали десять украинских областей

Российские оккупанты атаковали в пятницу десять областей Украины, есть погибшие среди гражданских.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Киевщина: вчера днем враг атаковал Киевскую область различными типами ракет и дронами. Все цели сбиты ПВО. Без попаданий. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов ранены шесть человек, среди них - один ребенок. Всем оказана медицинская помощь. Повреждено более 30 частных домов и хозяйственных построек. С частные дома разрушены. Также в результате падения обломков возникли возгорания лесной и травяной подстилки. Все возгорания локализованы. Информация относительно повреждений обновляется.

Черниговщина: за сутки - 8 обстрелов, из минометов, артиллерии, из неуправляемых авиационных ракет. Все - по Новгород-Северскому району. В селе Семеновской громады из-за обстрела из миномета произошел пожар в жилом секторе, сгорели 4 хозяйственные постройки, поврежден жилой дом. Без жертв.

Сумщина: ночью и утром зафиксировано 10 обстрелов минометных/артиллерийских (40 взрывов) и обстрел из стрелкового оружия (10 пулеметных очередей) по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады. По предварительным данным - без последствий. Вчера в течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничья. Зафиксировано 117 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Дружбовская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Глуховская, Новослободская, Великописаревская громады.

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Запорожская: за прошедшие сутки враг нанес 99 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области: трижды атаковал Гуляйпольское с БПЛА, совершил 16 ударов из РСЗО по Новоданиловке, Гуляйполю, Ольговскому, Чаривному и 78 артобстрелов по Орехову, Гуляйполю, Новоандреевке, Малиновке, Степногорску, Каменскому и другим прифронтовым селам. Добавилось еще 15 разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.

Днепропетровщина: ночью под огнем артиллерии снова оказались Марганецкая громада и Никополь. В городе повреждено коммунальное предприятие, 8 частных домов. Изуродованы хозяйственные постройки и линии электропередач. Вчера агрессор терроризировал Никополь. Накрывал город тяжелой артиллерией. Из-за вражеских ударов в городе повреждены 17 частных домов и 16 хозяйственных построек. Побиты 3 газопровода и линия электропередач. От ранений погиб 81-летний мужчина. Пострадала женщина 78 лет. У нее осколочное ранение. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник в течение суток нанес авиационные удары по населенному пункту Бударки. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Красная Заря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Терновая, Огирцево, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое и Малая Волчья.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Кисловка. Прошлой ночью во время вражеского обстрела с. Казачья Лопань Харьковского района, поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Без пострадавших. В пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела получил ранения и был госпитализирован мужчина.

Луганщина: вчера рашисты открывали огонь вдоль всей линии фронта. Под артиллерийские и минометные удары попали Новоселовское, Стельмаховка, Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 113 обстрелов (526 снарядов).

Донецкая область: вчера россияне обстреляли 9 населенных пунктов, среди которых: Константиновка, Красногоровка, Курахово, Авдеевка, пгт Великая Новоселка, пгт Нью-Йорк, пгт Очеретино, с.Богоявленка, Торецк. Повреждены 4 жилых дома, хозяйственная постройка, 2 магазина, школа. Один человек погиб.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские удары по портовой зоне г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вечером вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 75 обстрелов (314 снарядов), из них по г. Херсон - 9 обстрелов (44 снаряда). Российские военные попали в районы 26 населенных пунктов области. Всего за сутки в результате российской агрессии 2 человека погибли, 25 - получили ранения. Вчера российская армия массированным огнем покрыла Херсон, - били по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части города. Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач. В результате российских террористических ударов ранения получили 23 человека, среди них трое - это дети. Также российская армия покрыла огнем из реактивной и ствольной артиллерии Новоберислав. Террористы били по жилым домам. Из-за попадания в один из домов погибли супруги. Женщина погибла на месте, мужчину пытались спасти врачи, однако от полученных ранений он скончался по дороге в больницу.

Также били и по Белозерке. Там ранена 37-летняя женщина. В состоянии средне тяжести ее госпитализировали. В поселке Шляховое Бериславского района из-за российского обстрела жилого дома пострадал 49-летний мужчина. У него тяжелые травмы, врачи борются за его жизнь. Оперативная информация по ликвидации последствий подрыва Квховской ГЭС: уровень воды продолжает снижаться. Сегодня он составляет 1,32 метра. Некоторые населенные пункты остаются подтопленными. Это 1509 домов в 11 населенных пунктах правобережья. Остаются затопленными 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории. Продолжается откачка воды из домов, хозяйственных построек и улиц. За прошедшие сутки специалисты откачали более 22 тысяч тонн воды. Активные работы проводятся на микрорайоне Остров в Херсоне, который больше всего пострадал из-за затопления.