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Девять украинских областей были под обстрелом за сутки

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 июня 2023, 11:02
Девять украинских областей были под обстрелом за сутки
обстрелянная донецкая область, фото иллюстративное

Российские оккупанты в течение 17-18 июня обстреляли девять областей Украины, убили и ранили гражданских.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Черниговщина: за сутки - 6 обстрелов, из минометов и артиллерии, Новгород-Северский и Корюковский районы. В селе Сновского общества из-за обстрела из артиллерии горели 4 частных дома. Без жертв.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 12 обстрелов приграничья. Зафиксировано 59 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Великописаревская громады. В результате минометного обстрела по окраине г. Середина-Буда сегодня утром поврежден частный дом. Вчера в течение дня россияне совершили 21 обстрел общин приграничья. Зафиксировано 119 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Шалыгинская, Дружбовская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Великописаревская громады. Белопольская громада: в результате артобстрела повреждена телебашня. В Миропольской громаде повреждены частное домовладение, 2 магазина, ЛЭП, помещение поселкового совета, пасека. Краснопольская громада: поврежден элеватор и оборудование. В Шалыгинской громаде повреждено административное здание.

Запорожская: оккупанты нанесли удар по 20 городам и селам Запорожской области, совершили 96 обстрелов из различных видов вооружения: 4 атаки с БПЛА Гуляйпольского, Волшебного, 8 обстрелов из РСЗО по Степному, Новоивановке, Новодаровке, 84 удара из артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Орехову, Каменскому и окрестным селам. Поступило 5 сообщений о повреждении домов, автомобилей местных жителей. Во время обстрела Орехова ранения получил 56-летний мужчина. Его оперативно доставили в больницу.

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Днепропетровская область: ночью агрессор направил на Днепропетровщину два беспилотника-"Шахеды". ПвК "Восток" их уничтожили. Вчера дважды за день российская армия атаковала область. Сначала враг ударил по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Затем - по Мировской Никопольского. Бил из тяжелой артиллерии. Прошло без погибших и пострадавших.

Харьковщина: сегодня утром враг обстрелял г. Купянск. Поврежден частный дом. Пострадавших нет. Вчера в с. Новоосиново Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом. В с. Колесниковка Купянского района в результате вражеского обстрела поврежден дом и придомовые постройки. В с. Гурьев Казачок Богодуховского района в результате прямого попадания из ПТРК в гражданский автомобиль погибли 2 человека - 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.

Луганщина: под вражескими минометными и артиллерийскими обстрелами в течение суток оказались Стельмаховка, Невское, Белогоровка и Новосеоивское. Вчера противник совершил 109 обстрелов (486 снарядов). На временно захваченных территориях региона российские дезертиры продолжают бежать с фронта. 

В лесных посадках, рядом с населенным пунктом Новорозсош вблизи Новопскова начаты поисковые мероприятия группы российских дезертиров из числа мобилизованных. К розыску задействованы подразделения росгвардии.

Донецкая область: за прошедшие сутки рашисты совершили обстрелы населенных пунктов, среди которых: Торецк, Константиновка, с.Рай-Александровка, Красногоровка, с.Новоукраинка, с.Нетайлово, Авдеевка, с.Богоявленка, с.Максимовка. Повреждены 14 жилых домов, 2 магазина, школа, 2 ЛЭП, гражданский автомобиль, гараж, газопровод. В Донецкой области за сутки: 2 погибших, 3 раненых.

Николаевская область: после полуночи силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен вражеский БПЛА. Вчера днем зафиксированы артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады и по открытой территории г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 68 обстрелов (467 снарядов), из них по г. Херсон - 4 обстрела (29 снарядов). Рашисты попали в районы 25 населенных пунктов области. Всего за сутки в результате российской агрессии один человек погиб, 4 - получили ранения (из них один - ребенок). российская авиация в очередной раз атаковала Казацкое. По мирному населенному пункту враг выпустил две управляемые авиабомбы. Погиб 68-летний мужчина. Ранения получили три человека. Раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В селе Борозенское во время выполнения полевых работ на российской мине подорвался мирный житель. Из-за детонации взрывчатки 36-летний мужчина получил ожоги 20% тела - лица, рук и ног. Раненого доставили в медучреждение. Его состояние - удовлетворительное. Также в этот же день вблизи Борозенского на российскую взрывчатку наткнулся еще один мирный житель. Во время выполнения полевых работ тракторист наехал на мину, оставленную российской армией. Чудом он не пострадал, поврежден только трактор. Продолжается ликвидация последствий подтопления. Средний уровень воды сегодня на 8:00 составляет 0,99 метров.

Темы: войнаобстрел
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