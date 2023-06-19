Макрон сообщил о развертывании в Украине системы SAMP/T

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник объявил, что в Украине уже развернута система противоракетной обороны SAMP/T франко-итальянского производства.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Rai News, такое заявление Макрона прозвучало в выступлении в рамках Парижского авиасалона.

"Я рад, что могу объявить вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянский ЗРК SAMP/T теперь развернут и функционирует в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизни людей", – сказал глава французского государства.

Реклама:

Это первое официальное подтверждение прибытия SAMP/T в Украину после того, как об этом неоднократно писали СМИ.

Передача Украине системы SAMP/T состоялась в рамках шестого пакета военной помощи Италии, объявленного в феврале этого года, по согласованию с Францией.

SAMP/T-MAMBA – это первая в Европе противоракетная система большой дальности. Она может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 до 100 километров и баллистические ракеты на дальности от 3 до 25 километров, высота поражения – до 25 километров.

ВИДЕО ДНЯ

SAMP/T разработал европейский консорциум Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Система стоит на вооружении в Италии, Франции и Сингапуре.