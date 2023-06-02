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Ночная атака на Киевщину: есть раненые, в том числе ребенок

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 июня 2023, 09:16
Ночная атака на Киевщину: есть раненые, в том числе ребенок
фото огп

В результате ночной атаки ракетами и дронами на Киевскую область получили ранения два человека, в том числе ребенок, также зафиксированы разрушения частных домов и автомобилей.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Telegram, пресс-служба Офиса генерального прокурора, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Кравченко: "В результате падения обломков ранены два человека, в том числе ребенок. Взрослый госпитализирован в больницу и прооперирован, угроз его жизни нет.

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Из-за падения обломков повреждены 5 частных домов. В 3 домах повреждения незначительные - выбиты окна, посечены фасады. В 2 - возникли пожары, они ликвидированы". 

Детали: Кроме того, обломками повреждены несколько автомобилей, а также окна в одном из офисных помещений. В 2 районах области – несколько возгораний травяной и лесной подстилки.

Офис генпрокурора уточняет, что в результате обстрела ранены 11-летний ребенок и 68-летний мужчина.

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Дополнено: Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил, что этой ночью правоохранители получили от общины более 32 сообщений о пролете воздушных объектов.

Всего повреждено 5 жилых домов. В одном из районов области в результате атаки в одной из усадеб изуродованы два авто. Еще в одном из районов в результате удара произошло возгорание дачного дома, пожар удалось вовремя локализовать.

 
 

Темы: Киевская областьжертвыбеспилотникиракетный удар
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