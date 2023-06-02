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В Киеве обещают принудительно открывать укрытия "частников" – КГГА

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 июня 2023, 12:43
В Киеве обещают принудительно открывать укрытия частников – КГГА
Иллюстративное фото из Радио Свобода

В Киеве обещают принудительно открывать укрытия частной формы собственности, если их владельцы в необходимый момент не будут обеспечивать доступ к сооружениям для населения.

Источник: директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачука на пресс-брифинге 2 июня 

Прямая речь: "Сегодня было принято решение выполнить принудительные меры по открытию всех хранилищ и объектов двойного использования. Напомню, что в нашем городе сегодня насчитывается 4455 хранилищ, объектов двойного использования, из которых почти 1100 - хранилища частной формы собственности. Есть еще государственная и коммунальная (формы собственности - ред.). Если на последние мы можем влиять, то с частниками - крайне тяжелая ситуация. Согласно действующему законодательству, кроме административного воздействия, мы не можем никак влиять на этих балансодержателей. 

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Исходя из этого, мы будем принудительно открывать все хранилища, которые есть в нашем перечне, которые являются частной формы собственности. Балансодержателям, которые не выполняют меры гражданской защиты, мы будем им принудительно помогать".

Детали: На вопрос, как принудительное открытие согласуется с законодательством, Ткачук ответил:

Прямая речь: "У нас есть Фонд защитных сооружений гражданской защиты. Если помещение частной формы собственности внесено в защитные сооружения, оно должно быть постоянно открытым. 

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Каждому балансодержателю нужно определить коменданта этого хранилища или жителей дома, проживающих возле этого хранилища, для того, чтобы они имели дополнительные ключи, чтобы быстро можно было открыть хранилище. Однако если балансодержатель занимает крайнюю позицию и не идет на контакт, не выполняет меры гражданской защиты, мы будем им помогать, мы будем открывать двери. 

Эту ответственность я готов взять на себя. Лучше я буду отвечать за открытие частной формы собственности, чем за гибель людей".

Что было раньше:

  • Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл. Прокуратура сообщила, что проводит следственные действия в медицинском учреждении, где во время ракетной атаки россиян 1 июня было закрыто укрытие.
  • Киевская городская прокуратура и полиция провели обыски в Киевской городской администрации в связи с заявлениями жителей о закрытом укрытии во время ночной атаки россиян, в результате чего погибли 3 человека.
  • В КГГА сообщили, что не имеют другого выхода, кроме как держать укрытия в городе постоянно открытыми.

Темы: КГГАКиев
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