В Киеве обещают принудительно открывать укрытия "частников" – КГГА

В Киеве обещают принудительно открывать укрытия частной формы собственности, если их владельцы в необходимый момент не будут обеспечивать доступ к сооружениям для населения.

Источник: директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачука на пресс-брифинге 2 июня

Прямая речь: "Сегодня было принято решение выполнить принудительные меры по открытию всех хранилищ и объектов двойного использования. Напомню, что в нашем городе сегодня насчитывается 4455 хранилищ, объектов двойного использования, из которых почти 1100 - хранилища частной формы собственности. Есть еще государственная и коммунальная (формы собственности - ред.). Если на последние мы можем влиять, то с частниками - крайне тяжелая ситуация. Согласно действующему законодательству, кроме административного воздействия, мы не можем никак влиять на этих балансодержателей.

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Исходя из этого, мы будем принудительно открывать все хранилища, которые есть в нашем перечне, которые являются частной формы собственности. Балансодержателям, которые не выполняют меры гражданской защиты, мы будем им принудительно помогать".

Детали: На вопрос, как принудительное открытие согласуется с законодательством, Ткачук ответил:

Прямая речь: "У нас есть Фонд защитных сооружений гражданской защиты. Если помещение частной формы собственности внесено в защитные сооружения, оно должно быть постоянно открытым.

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Каждому балансодержателю нужно определить коменданта этого хранилища или жителей дома, проживающих возле этого хранилища, для того, чтобы они имели дополнительные ключи, чтобы быстро можно было открыть хранилище. Однако если балансодержатель занимает крайнюю позицию и не идет на контакт, не выполняет меры гражданской защиты, мы будем им помогать, мы будем открывать двери.

Эту ответственность я готов взять на себя. Лучше я буду отвечать за открытие частной формы собственности, чем за гибель людей".

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