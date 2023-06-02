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Зеленский на Ставке поручил провести полную ревизию всех укрытий страны

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 июня 2023, 13:56
Зеленский на Ставке поручил провести полную ревизию всех укрытий страны
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего и поручил проверить все укрытия Украины.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Ставка. Жесткая реакция участников заседания на гибель людей у закрытого бомбоубежища.

Поручил члену Ставки, министру (стратегических отраслей Александру) Камышину, провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет - через десять дней. Другому члену Ставки, министру (внутренних дел Игорю) Клименко, - то же по Украине". 

Детали: Кроме того, на Ставке рассмотрели состояние украинской ПВО, ее потребности для отражения угроз, пути совершенствования "с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства".

Также на Ставке рассмотрели ситуацию на фронте и заслушали доклад разведки относительно стран, которые помогают РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Зеленский сообщил, что готовятся соответствующие решения.

Темы: Зеленскийставкапрезидент
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