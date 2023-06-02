Белгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"
Пятница, 2 июня 2023, 18:38
Легион "Свобода России" опубликовал видео, на котором в нескольких местах над приграничным городом Шебекино Белгородской области РФ поднимается дым. Бойцы намекнули, что это их рук дело.
Источник: легион "Свобода России" в Telegram
Детали: "В Шебекино "заметался пожар голубой" – так ЛСР озаглавил свой пост.
Ниже легион пояснил, что на видео "результат сосредоточения вражеских войск в городе".
"Движемся дальше. Россия будет свободной", - резюмировали добровольцы.
На записи видны несколько очагов горения с густым черным столбом дыма в центре.
ВИДЕО ДНЯ
Как пишет "Русская служба ВВС", Шебекино 1 июня превратился в полноценную зону боевых действий. По данным местных властей, по Шебекинскому округу за сутки выпустили 850 снарядов.
Что предшествовало:
- 1 июня "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что проводят еще одну операцию на территории РФ. Бойцы записали видеообращение и сообщили, что идут в Шебекинском направлении.
- Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков неоднократно заявлял, что Шебекино обстреливють. Один раз даже заявил, что попал под обстрел сам.