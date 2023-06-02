Белгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

Легион "Свобода России" опубликовал видео, на котором в нескольких местах над приграничным городом Шебекино Белгородской области РФ поднимается дым. Бойцы намекнули, что это их рук дело.

Источник: легион "Свобода России" в Telegram

Детали: "В Шебекино "заметался пожар голубой" – так ЛСР озаглавил свой пост.

Ниже легион пояснил, что на видео "результат сосредоточения вражеских войск в городе".

"Движемся дальше. Россия будет свободной", - резюмировали добровольцы.

На записи видны несколько очагов горения с густым черным столбом дыма в центре.

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Как пишет "Русская служба ВВС", Шебекино 1 июня превратился в полноценную зону боевых действий. По данным местных властей, по Шебекинскому округу за сутки выпустили 850 снарядов.

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