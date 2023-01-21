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Нардепа из "батальона Монако" Столара не выпустили из Украины – источники

Катерина ТищенкоСуббота, 21 января 2023, 20:30
Нардепа из батальона Монако Столара не выпустили из Украины – источники
Вадим Столар, фото из Facebook

Нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара, который недавно вернулся в Украину и присутствовал на заседании парламента 12 января, 20 и 21 января не выпустили из Украины.

Источник: журналист УП Михаил Ткач в Facebook со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Дословно: "После посещения Верховной Рады и гарантирования сохранения мандатов "до завершения каденции" депутаты от запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович решили долго не гостить в Украине и вернуться в Дубай и Монако соответственно.

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Источники в правоохранительных органах информируют, что Игорь Абрамович с короткой остановкой на празднование дня рождения мэра Харькова в Ужгороде на прошлой неделе вернулся к славному делу обороны Монако.

А вот депутат Столар задержался на несколько встреч и отправился на "дубайскую передовую" вчера. По данным источников в правоохранительных органах, ни вчера, ни сегодня Столар так и не прошел границу и был вынужден вернуться в Киев. Сейчас активно контактирует с представителями власти. Источники среди пограничников говорят, что по Столару сейчас стоит запрет на выезд".

Что предшествовало: Недавно народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, которые с начала полномасштабного вторжения России проживали на Лазурном побережье, вернулись в Украину и присутствовали на заседании парламента 12 января.

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Темы: Верховная РадаОПЗЖграница
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