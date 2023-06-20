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За минувшие сутки произошло 45 боевых столкновений с врагом – сводка

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 07:36
За минувшие сутки произошло 45 боевых столкновений с врагом – сводка
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

В течение 19 июня между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 45 боевых столкновений на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно 28 "Шахедов" из 30 запущенных врагом – уничтожено. Также по Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет "С-300" – информация сейчас уточняется.

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За прошедшие сутки враг применил 4 крылатые ракеты "Калибр" и 4 иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131". Все 8 воздушных целей были уничтожены.

Кроме того, враг нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

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Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки состоялось 45 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по населенному пункту Бударки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Чуйковка, Басовка, Бояро-Лежачи, Турья Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Зыбино, Охримовка, Варваровка, Нестерное, Бударки, Красный Яр на Харьковщине.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кисловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполовки, Торского, Григорьевки, Спирного и западнее Дибровы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенным пунктам Ямполь, Белогоровка, Северск и Спирное. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Северное и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение минувших суток наши защитники отбили все атаки противника в районах Красногоровки, Марьинки и Победы. Возле двух последних враг нанес авиационные удары. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районах Большой Новоселки и Золотой Нивы. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного, Зеленого Поля, Новодаровки и Малой Токмачки Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Макаровка, Сторожевое, Времовка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Темировка, Левадное, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области; Берислав, Томарино, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс и Софиевка Херсонской области.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники, 2 склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных объекта оккупантов.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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