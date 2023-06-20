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Маск обещает, что Twitter будет выполнять законодательство ЕС о борьбе с дезинформацией

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 08:56
Маск обещает, что Twitter будет выполнять законодательство ЕС о борьбе с дезинформацией
Фото иллюстративное с pixabay.com

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть будет выполнять новое законодательство ЕС по противодействию дезинформации, когда оно вступит в силу.

Как сообщает Le Figaro/AFP, об этом он заявил в интервью на France 2.

"Twitter будет придерживаться закона. Повторюсь, если закон вступит в силу – Twitter будет уважать его", – прокомментировал Илон Маск на вопрос о новом законодательстве ЕС относительно цифровых услуг ((Digital Services Act).

Закон вступит в силу с 25 августа и предусматривает обязательства для медиаплатформ быстро реагировать на сомнительный контент. Штрафы за игнорирование могут достигать до 6% глобальных доходов компании.

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В конце мая этого года Маск решил, что Twitter не будет участвовать в кодексе ЕС о борьбе с дезинформацией. Профильный еврокомиссар Вера Юрова после этого заявила, что Twitter "выбирает конфронтацию", а французский министр по цифровизации Жан-Ноэль Барро заявил, что в случае неуважения к европейским правилам не исключен и запрет соцсети.

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Темы: соцсетиМаскзаконодательство
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