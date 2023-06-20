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Саммит НАТО должен предложить Украине обязательства по членству - посол

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 18:58

Посол Украины при Североатлантическом Альянсе Наталья Галибаренко считает, что Вильнюсский саммит НАТО должен предложить определенное обязательство или гарантию будущего членства для Киева.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью Politico.

По словам Галибаренко, Украина на саммите Альянса хочет "получить какое-то приглашение или, по крайней мере, обязательства... рассмотреть временные рамки и модальности нашего членства" в НАТО.

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Посол признала, что для многих государств-членов НАТО любое подобное обязательство "является красной линией..., потому что они считают, что это создает для них бремя". "Я могу понять этот взгляд – я не могу его поддержать", – добавила она.

Дипломат подчеркнула, что Украина понимает невозможность вступления в НАТО во время войны и поэтому не поднимает вопрос членства, но Вильнюсский саммит Альянса мог бы зафиксировать обязательство предоставить членство, например, после завершения войны России.

Галибаренко отметила, что отсутствие приглашения присоединиться к Альянсу на саммите было бы "плохим сигналом".

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"(Но. – Ред.) если в Вильнюсе не будет приглашения, это не конец света. Не сегодня, но, возможно, завтра, в следующем году в Вашингтоне, кто знает?" – добавила она.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится также добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе, взамен критикуя решение Бухарестского саммита, которое "максимально оторвано от реальности".

Кроме того, от саммита Украина ожидает предоставления гарантий безопасности на период до членства в Альянсе, а не как альтернативу вступления.

Темы: НАТО
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