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В Украине показали трех военнопленных, которых удалось забрать из Венгрии

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 19:36

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал фотографию трех украинских военнослужащих, которых из российского плена забрали в Венгрию и которых сейчас удалось вернуть в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", фото военных координационный штаб выложил в Telegram.

Координационный штаб по военнопленным отметил, что совместно с Министерством иностранных дел, силами безопасности и обороны продолжает "принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников".

Ранее о возвращении трех военнослужащих из Венгрии в Украину сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Напомним, в начале июня венгерская сторона заявила, что в рамках договоренностей Русской православной церкви и Мальтийской службы помощи" из России забрали 11 украинских военнопленных.

 

При этом венгерская сторона не давала украинским дипломатам доступа к гражданам Украины, зато утверждала, что они имеют свободный статус, а также отрицала причетность правительства к вывозу военнопленных.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.

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По словам министра, "Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник".

Темы: пленныеВенгрия
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