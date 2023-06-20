Rheinmetall признал, что поставлял России продукцию после полномасштабного вторжения

Дочерняя компания немецкого оружейного концерна Rheinmetall, MS Motorservice, некоторое время после февраля 2022 года поставляла запчасти для двигателей в Россию несмотря на решение прекратить деятельность на российском рынке.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Во вторник Rheinmetall признала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину дочернее предприятие продолжало продавать запчасти для двигателей в Россию. Последние поставки были осуществлены в июне 2022 года.

Речь шла о транзакциях в рамках уже заключенных и оплаченных контрактов, по которым поставки товаров затянулись из-за того, что официальные процедуры проверки и согласования занимают много времени и являются сложными.

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В Rheinmetall заявили, что решили завершить выполнение контрактов, чтобы избежать штрафных санкций.

MS Motorservice, среди прочего, производит поршни, масляные насосы, водяные насосы и клапаны рециркуляции выхлопных газов. Компания ранее продавала продукцию российским оптовикам, которые организовывали сбор и оплачивали импорт в Россию.

Весной 2022 года правление Rheinmetall объявило, что сворачивает свое и без того незначительное присутствие на российском рынке. В компании говорят, что поставки запчастей для двигателей не противоречат этому решению.

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Rheinmetall – крупнейший немецкий концерн по производству вооружений. По собственным данным, компания входит в тройку крупнейших производителей военной техники и боеприпасов в западном мире. Сейчас биржевая стоимость Rheinmetall составляет более десяти миллиардов евро.

Как известно, что концерн хочет предоставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов и заявил о планах производить до 600 тысяч снарядов в год. Также Rheinmetall договорился с "Укроборонпромом" о строительстве завода для ремонта танков в Украине.