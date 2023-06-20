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На Сумщине зафиксировали более ста взрывов за сутки, есть разрушения

Татьяна ЛозовенкоВторник, 20 июня 2023, 23:01
На Сумщине зафиксировали более ста взрывов за сутки, есть разрушения
ОБСТРЕЛЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

За сутки в Сумской области зафиксировали 109 взрывов, в результате обстрелов повреждены частные домовладения, авто и хозяйственная постройка.

Источник: пресс-служба Сумской ОВА

Детали: В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничья. Зафиксировано 109 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Середино-Будская, Новослободская, Великописаревская громады.

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Юнаковская громада: осуществлен артобстрел (7 взрывов). Также зафиксированы минометные обстрелы (5 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 2 частных домовладения и одна хозяйственная постройка. 

Хотинская община: 10 мин сбросил враг на территорию громады. Краснопольская громада: был минометный обстрел (3 взрыва) и обстрел из АГС (29 взрывов). Новослободская громада: осуществлен минометный обстрел (5 взрывов).

Середино-Будская громада: россияне били из минометов - 12 взрывов. Великописаревская громада: был минометный обстрел (14 взрывов).

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Белопольская громада: осуществлен артобстрел (13 взрывов). В результате поврежден частный дом и гражданский автомобиль "Газель". Также были минометные обстрелы (11 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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