Пентагон переоценил стоимость помощи Украине с февраля 2022 года на более чем $6 млрд

Аудит Пентагона по военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов обнаружил несоответствие между оценочной и реальной стоимостью предоставленного оборудования на 6,2 миллиарда долларов.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге во вторник объявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

По словам Сингх, ошибка в расчетах возникла потому, что службы Пентагона использовали стоимость оборудования, которое замещает переданную технику, а не так называемую остаточную стоимость, "тем самым завышая стоимость оборудования, которое было изъято из американских запасов и предоставлено Украине".

Реклама:

""Мы подтвердили, что для 2023-го финансового года (заканчивается 30 сентября. – Ред.) окончательный расчет составляет 3,6 миллиарда долларов, а для 2022-го – 2,6 миллиарда долларов, то есть всего 6,2 миллиарда долларов", – добавила она.

Представительница Пентагона подчеркнула, что выявленное несоответствие никоим образом не ограничивает размер ни одного из пакетов помощи Украине, который выделялся из запасов американской армии, как и одобренного Конгрессом финансирования с этой же целью.

Также Сингх сказала, что после выявленных ошибок Пентагон получил новые указания по оценке стоимости предоставленного Украине оборудования, "чтобы гарантировать, что мы используем самые точные методы учета".

ВИДЕО ДНЯ

Переоценка военной помощи Украине может означать, что США имеют больше дополнительных средств, чем считалось ранее, а значит, необходимости согласовывать еще один пакет финансовой помощи для Украины между Белым домом и Конгрессом может пока не возникнуть.

Ранее некоторые должностные лица администрации президента США, законодатели и сотрудники Конгресса выразили обеспокоенность тем, что средства на поддержку Украины могут закончиться к середине лета.

В то же время президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что американское финансирование для поддержки Украины будет продолжаться и дальше, несмотря на возможные дискуссии в Конгрессе.