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Пентагон переоценил стоимость помощи Украине с февраля 2022 года на более чем $6 млрд

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 23:19

Аудит Пентагона по военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов обнаружил несоответствие между оценочной и реальной стоимостью предоставленного оборудования на 6,2 миллиарда долларов.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге во вторник объявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

По словам Сингх, ошибка в расчетах возникла потому, что службы Пентагона использовали стоимость оборудования, которое замещает переданную технику, а не так называемую остаточную стоимость, "тем самым завышая стоимость оборудования, которое было изъято из американских запасов и предоставлено Украине".

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""Мы подтвердили, что для 2023-го финансового года (заканчивается 30 сентября. – Ред.) окончательный расчет составляет 3,6 миллиарда долларов, а для 2022-го – 2,6 миллиарда долларов, то есть всего 6,2 миллиарда долларов", – добавила она.

Представительница Пентагона подчеркнула, что выявленное несоответствие никоим образом не ограничивает размер ни одного из пакетов помощи Украине, который выделялся из запасов американской армии, как и одобренного Конгрессом финансирования с этой же целью.

Также Сингх сказала, что после выявленных ошибок Пентагон получил новые указания по оценке стоимости предоставленного Украине оборудования, "чтобы гарантировать, что мы используем самые точные методы учета".

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Переоценка военной помощи Украине может означать, что США имеют больше дополнительных средств, чем считалось ранее, а значит, необходимости согласовывать еще один пакет финансовой помощи для Украины между Белым домом и Конгрессом может пока не возникнуть.

Ранее некоторые должностные лица администрации президента США, законодатели и сотрудники Конгресса выразили обеспокоенность тем, что средства на поддержку Украины могут закончиться к середине лета.

В то же время президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что американское финансирование для поддержки Украины будет продолжаться и дальше, несмотря на возможные дискуссии в Конгрессе.

Темы: СШАпомощь Украинеоружиеденьги
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