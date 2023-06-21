На 4 направлениях продолжаются тяжелые бои, произошло 40 боевых столкновений с врагом – сводка

За минувшие сутки Силы обороны имели 40 боевых столкновений с врагом на 4 направлениях, на которых продолжаются тяжелые бои.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Сегодня (21 июня – ред.) ночью российская федерация нанесла очередной ракетный и авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется".

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Детали: По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине 33 иранскими ударными БпЛА типа "Shahed", 7 зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300 и 1 крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных БпЛА "Shahed".

Кроме того, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 40 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары по Янжуловке и Леоновке Черниговской области и Казачьей Лопани на Харьковщине. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Карповичи Черниговской области; Кондратовка, Бруски, Басовка, Локня, Миропольское, Юнаковка, Бачевск, Степное Сумской области, а также Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Устиновка, Чугуновка, Амбарное, Григорьевка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Колодязное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестовое на Харьковщине.

На Лиманском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Кременная - Ямполовка. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области. Нанес авиаудары по населенным пунктам Хромовое и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время, обстрелял Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Острое, Парасковиевка, Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Сторожевое, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Макаровка Донецкой области, Новоданиловка, Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Казацкое, Отраднокаменка и Херсон. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Нескучное, Макаровка, Сторожевое, Времовка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Шляховое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Надднепрянское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Велетенское, Херсон, Днепровское, Кизомыс Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Также защитниками было уничтожено 4 разведывательных БпЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники, 3 станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 6 важных объектов противника.