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На треть увеличилось количество украинцев, которые считают себя свободными, уже 84% - опрос

Станислав ПогориловСреда, 21 июня 2023, 14:00
На треть увеличилось количество украинцев, которые считают себя свободными, уже 84% - опрос
Фото: Getty Images

Доля тех украинцев, кто считает себя свободным человеком, по сравнению с 2021 годом, выросла с 62% до 84%.

Источник: соцопрос Центра Разумкова

Детали: При необходимости выбирать, что важнее - свобода или равенство, 75% опрошенных выбирают свободу (в 2022 г. таких было 71%, в 2020 г. - 64%).

Но если выбирать между свободой и безопасностью, то украинцы чаще выбирают безопасность (54,5%, а 44% выбирают свободу). Однако, выбор в пользу безопасности сейчас существенно меньше, чем в 2020 г., когда предпочтение безопасности отдавали 66% украинцев (и это в ситуации, когда в Украине идет широкомасштабная война и актуальность вопроса безопасности чрезвычайно возросла).

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При необходимости выбирать между свободой и достатком выбор свободы украинцами постоянно растет. Если в 2010 г. доли тех, кто отдавал предпочтение свободе, и тех, кто отдавал предпочтение достатку, были примерно равными (соответственно 32% и 30%), то в мае 2023 г. доля первых выросла до 51%, а доля вторых уменьшилась до 23%.

Опрос проводился с 23 по 31 мая 2023 года Центром Разумкова в рамках проекта программы MATRA, финансируемого посольством Нидерландов в Украине.

Всего было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

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Темы: опросУкраина
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