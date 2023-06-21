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Великобритания готова поддержать упрощенное членство Украины в НАТО

"Европейская правда"Среда, 21 июня 2023, 18:08

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет "очень благосклонным", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, он заявил на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

Клеверли предположил, что Великобритания поддержит предложение о том, что Украине не нужно будет проходить этап Плана действий по членству (ПДЧ) для вступления в военный альянс.

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Процесс ПДЧ предусматривает, что страны-кандидаты получают оценки и советы по мере того, как они осуществляют шаги, направленные на достижение критериев НАТО в оборонной и других сферах.

Если Украина фактически пропустит этот этап, это поставит ее в одну категорию с новым членом НАТО Финляндией. В противовес этому, Северная Македония 20 лет выполняла ПДЧ до своего вступления в 2020 году.

"Мы видели, как Украина развивается, и развивается невероятно быстро. Йенс Столтенберг на неформальном саммите министров иностранных дел НАТО сказал, что на самом деле многие требования Плана действий по членству в Альянсе уже выполняются", – сказал Клеверли.

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"Реформа их вооруженных сил происходит во время участия в конфликте. Я думаю, что позиция Великобритании была бы очень, очень благосклонной, если бы мы отошли от ПДЧ, признав, что этого не требовалось от Швеции и Финляндии, а украинцы своими действиями на поле боя продемонстрировали преданность реформированию вооруженных сил в соответствии с требованиями членства в НАТО", – заявил министр.

По его мнению, все союзники по НАТО это признают.

Ранее издание Axios сообщало, что Байден поддержал предложение о том, что Украине не нужно выполнять "план действий по членству" (ПДЧ) для вступления в Альянс.

Издание Politico также отмечало, что все больше государств-членов Североатлантического альянса поддерживают упрощенное вступление Украины, которое предусматривает отказ от ПДЧ, и это решение могут утвердить на саммите НАТО в Вильнюсе.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится также добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе, взамен критикуя решение Бухарестского саммита, которое "максимально оторвано от реальности".

Темы: ВеликобританияУкраинаНАТО
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