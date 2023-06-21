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Глава МИД Германии: Украина должна покончить с кумовством и коррупцией для вступления в ЕС

"Европейская правда"Среда, 21 июня 2023, 20:49
Глава МИД Германии: Украина должна покончить с кумовством и коррупцией для вступления в ЕС
Аннелена Бербок. Фото Getty Images

Украина должна положить конец 30-летнему кумовству и коррупции, чтобы стать членом Европейского Союза, заявила глава МИД Германии Аннелена Бербок.

Об этом она сказала в среду в кулуарах Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, министра цитирует агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

По словам Бербок, Украина уже достигла прогресса в своих реформаторских усилиях на пути к ЕС, особенно в сферах свободных СМИ и верховенства права.

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Однако, заявила министр, в будущем необходим дальнейший прогресс, "чтобы положить конец 30-летнему кумовству и, надо четко сказать, коррупции".

В то же время Бербок подчеркнула, что шаги по реформированию в Украине осуществляются с "невероятной скоростью" и Германия интенсивно поддерживает это.

По словам Бербок, нет никаких сомнений, что Украина присоединится к ЕС, поэтому инвестиции частных компаний в восстановление страны являются оправданными, ведь в конечном итоге они укрепляют единый европейский рынок. 

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Украина, заявила Бербок, может стать решающим фактором в укреплении единого европейского рынка, особенно в сфере чистой энергетики.

Напомним, в отчете, который Европейская комиссия представит государствам-членам в Брюсселе на этой неделе относительно прогресса Киева на пути в ЕС, будет идти речь о том, что Украина достигла значительного прогресса в проведении реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении.

Доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет целью помочь Киеву справиться с проблемами. Их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми. Детали в статье: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году.

Темы: УкраинаЕСкоррупцияГермания
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