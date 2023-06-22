Силы обороны поразили 3 пункта управления врага – сводка

За минувшие сутки защитники поразили 3 пункта управления, 14 районов сосредоточения и другие важные объекты врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетный и авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес ракетный и 44 авиационных ударов, в частности, было применено 6 иранских ударных БПЛА "Shahed". Все "Шахеды" уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Леонивка и Николаевка Черниговской области и Волфино Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино, Карповичи, Леонивка Черниговской области; Середина-Буда, Порохонь, Сытное, Фотофиж, Новые Вирки, Волфино, Шпиль, Ободы, Дмитровка, Кондратовка, Локня, Степное, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Липцы, Алисовка, Бугруватка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое, Плетеневка,

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Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Рубленое, Анискино, Меловое на Харьковщине.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районах Дибровы и Белогоровки Луганской области и Серебрянки в Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Северска - Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Белой Горы.

Нанес авиационные удары возле Дружковского, Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Нанес авиаудары неподалеку Авдеевки, Северного и Первомайского.

Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Александрополь, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Зоряное, Острое, Марьинка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в районах Новомихайловки и Угледара, успеха не имел. Нанес авиаудары возле Новомихайловки и Золотой Нивы. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка, Богоявленка, Благодатное, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Проводил безуспешные наступательные действия в направлении Пятихаток Запорожской области.

Враг нанес авиационные удары в районах Левадного, Преображенки, Малой Токмачки, Новоданиловки и Степногорска Запорожской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожевое, Зеленое Поле, Темировка, Новополь, Бурлацкое Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Шляховое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Надднепрянское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 - по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции РЭБ и склад боеприпасов врага.