Защитники накрыли 23 подразделения артиллерии и 2 узла связи оккупантов - Генштаб

За сутки вооруженные силы поразили 23 артиллерийских подразделения российских захватчиков на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи оккупантов.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: Также были поражены пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов.

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Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Оккупанты и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Огирцево и Плетеневки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасильевка, Степное, Ворожба, Кондратовка, Андреевка, Писаревка, Новая Сечь, Славгород Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Варваровка, Бударки, Чугуновка, Амбарное на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского Луганской области и Ивановки, Торского, Белогоровки, Дибровы и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Белой Горы и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Рай-Александровка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Северного и Авдеевки. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимильяновка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары возле Золотой Нивы, Большой Новоселки и Благодатного. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Сторожевого и Макаровки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Макаровка, Сторожевое, Зеленое Поле, Темировка Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дудчаны, Ивановка, Садовое, Молодежное, Белозерка, Антоновка, Херсон, Днепровское Херсонской области.