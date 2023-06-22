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Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло

Станислав ПогориловЧетверг, 22 июня 2023, 22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский убежден в необходимости полностью деоккупировать Запорожскую атомную электростанцию, чтобы предотвратить катастрофу, которую может устроить Россия.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Наш принцип прост: мир должен знать о том, что готовит оккупант. Каждый, кто знает, должен действовать. Конечно, после российского теракта на Каховской ГЭС и сознательных ударов террористов по другим дамбам и энергетическим объектам уже давно ни у кого в мире не должно быть каких-то иллюзий относительно России. Именно Россия сейчас является глобальным центром цинизма, и оттуда может поступить любой приказ на любое зло, которое они рассчитывают замаскировать под ту или иную катастрофу".

Детали: По его словам, мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более - радиационную катастрофу. "Все понимают, что разведки разных стран могут давать соответствующие сигналы, могут давить. Это нужно", - отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что нужна полная деоккупация ЗАЭС. "И любой, кто закрыл глаза на оккупацию Россией такого объекта, на минирование Россией территории и сооружений атомной станции, фактически способствует не одному только этому российскому злу, а террору в целом", - отметил президент.

Также Зеленский сказал, что сегодня поручил министру внутренних дел Украины Клименко Игорю провести все необходимые мероприятия, необходимую разъяснительную работу с гражданами относительно всех имеющихся рисков. И в ближайшее время это будет сделано.

Темы: ЗеленскийЗАЭС
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