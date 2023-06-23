ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
Пятница, 23 июня 2023, 02:20
Российские оккупанты выпустили крылатые ракеты в направлении города Кривой Рог Днепропетровской области.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Крылатые ракеты (предположительно Х-101/Х-555) движутся в направлении Кривого Рога".
Детали: О ракетной опасности для города Воздушные силы предупредили около 02:10.
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Напомним: В Киеве и ряде областей Украины ночью 23 июня объявлена воздушная тревога.
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