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ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты

"Украинская правда"Пятница, 23 июня 2023, 02:20
ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ARMIFLOT.RU

Российские оккупанты выпустили крылатые ракеты в направлении города Кривой Рог Днепропетровской области.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Крылатые ракеты (предположительно Х-101/Х-555) движутся в направлении Кривого Рога".

Детали: О ракетной опасности для города Воздушные силы предупредили около 02:10.

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Напомним: В Киеве и ряде областей Украины ночью 23 июня объявлена воздушная тревога.

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Темы: Кривой Рогракетный удар
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