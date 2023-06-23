За сутки в результате агрессии РФ два человека погибли, еще 8 ранены

В результате российской агрессии за сутки погибли два человека и 8 человек получили ранения.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: Черниговщина: за сутки - 3 обстрела, из минометов, артиллерии, по Новгород-Северскому району, Черниговскому району. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 3 обстрела из миномета. Зафиксировано 11 взрывов по Белопольской общине. Предварительно - без последствий.

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В среду в течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничья. Зафиксировано 147 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Ворожбянская, Шалыгинская, Миропольская, Новослободская, Эсманская громады.

Хотинская громада: россияне совершили обстрел из артиллерии. Повреждены 4 жилых дома в с. Писаревка. Ворожбянская громада: зафиксирован обстрел из артиллерии. В результате обстрела повреждены 5 частных домов и линия электроснабжения.

В Шалыгинской громаде осколочное ранение в предплечье получила местная жительница. Повреждены водонапорная башня и жилой дом (прямое попадание).

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Запорожская: ночью российские военные атаковали окрестности Запорожья. К счастью, обошлось без пострадавших. Попадание произошло в открытую территорию.

За минувшие сутки враг совершил 98 обстрелов 24 населенных пунктов области: авиацией ударил по Орехову и Левадному, дважды атаковал Степногорск с БПЛА, нанес 5 ударов из РСЗО по Красному, Гуляйполю, Темировке, совершил 88 ударов артиллерией по Червоноднепровке, Гуляйполю, Новодаровке, Белогорью, Пятихаткам и другим прифронтовым селам.

Сейчас зафиксировано разрушение или повреждение 27 гражданских объектов - домов, хозяйственные постройки и другое имущество жителей.

Два человека за минувшие сутки погибли - 55-летний мужчина из Малой Токмачки и 70-летний житель Гуляйполя.

Днепропетровщина: этой ночью ПвК "Восток" уничтожили над областью "Шахед-136".

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районах Огирцево и Плетеневки. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Варваровка, Бударки, Чугуновка и Амбарное.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки. Нанес авиационный удар возле Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое.

В среду враг обстрелял с. Кругляковка Купянского района, повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки. Без пострадавших. В результате обстрела Кругляковки повреждены жилой дом, магазин, сельскохозяйственная техника.

В результате обстрела с. Петропавловка Купянского района горел жилой дом. В результате обстрела с. Бударки Чугуевского района поврежден жилой дом.

Луганщина: россияне не оставляют попыток штурмовать Белогоровку. Атаки в этом направлении почти не прекращаются. Также россияне били по Диброве и Белогоровке. За сутки противник совершил 108 обстрелов (478 снарядов).

Донецкая область: один человек ранен за сутки.

Россияне обстреляли 13 населенных пунктов: Авдеевка, с.Рай-Александровка, Часов Яр, Курахово, пгт Северное, с.Новопокровское, с.Семеновка, с.Анновка, с.Черкасское, пгт Нью-Йорк, с.Новоукраинка, Торецк, пгт Кураховка

Повреждены 7 жилых домов, газопровод, 2 гражданских автомобиля, хозяйственная постройка, школа.

Николаевщина: в среду враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 91 обстрел (415 снарядов), из них по г. Херсон - 10 артиллерийских обстрелов (26 снарядов).

Россияне попали в районы 24 населенных пунктов и здания двух заводов области. Всего из-за российской агрессии семь человек получили ранения.

Армия РФ обстреляла жилой дом в Херсоне. Из-за вражеского удара в собственном дворе ранения получили два человека. 86-летняя женщина и 25-летний парень находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Также под вражеский огонь попали и студенты-волонтеры из Ровно, которые помогали херсонцам. Это два молодых парня, 25 и 23 года. У них ранения средней степени тяжести, медики оказывают им помощь.

В поселке Калиновское во время полевых работ на российской взрывчатке подорвался тракторист.

Из-за детонации взрывоопасного предмета мужчина получил ранения ног. Его госпитализировали, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской плотины.

На вечер 22 июня уровень затопления уменьшился до отметки 40 сантиметров. Подтопленными остаются Херсон, Благодатовка и Новогреднево - под водой 214 жилых домов