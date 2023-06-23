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Главные силы еще не вступали в бой, все впереди – Сырский

"Украинская правда"Пятница, 23 июня 2023, 16:35
Главные силы еще не вступали в бой, все впереди – Сырский
Фото: Генштаб

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что основные силы украинской армии еще не были задействованы в наступлении.

Источник: Сырский в интервью The Guardian

Прямая речь: "Все хотят достичь большой победы мгновенно и сразу. Мы тоже хотим этого. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много техники и много инженерных препятствий".

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"Хочу сказать, что наши основные силы еще не задействованы в боевых действиях, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди".

Детали: Сырский добавил, что враг продолжает предусматривать опасные для себя направления и строит там мощную оборону, которую достаточно трудно прорвать. Однако он уверен, что место для прорыва будет найдено.

Также генерал рассказал, что сейчас группировка российских войск на украинской территории насчитывается около 400 000 человек.

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Предыстория:

  • 15 июня Reuters сообщало, что сейчас Украина задействовала только 3 из 12 бригад, подготовленных для контрнаступления.

Темы: армия
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