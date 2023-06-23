Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні сили ще не вступали в бій, все попереду – Сирський

"Українська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 16:35
Головні сили ще не вступали в бій, все попереду – Сирський
Фото: Генштаб

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що основні сили української армії ще не були задіяні у наступі.

Джерело: Сирський в інтервю The Guardian

Пряма мова: "Всі хочуть досягти великої перемоги миттєво і відразу. Ми теж хочемо цього. Але ми повинні бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох боків зосереджено багато сил, багато техніки і багато інженерних перешкод".

"Хочу сказати, що наші основні сили ще не задіяні в бойових діях, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду".

Реклама:

Деталі: Сирський додав, що ворог продовжує передбачати найнебезпечніші для себе напрямки і будує там потужну оборону, яку досить важко прорвати. Проте він впевнений, що місце для прориву буде знайдено.

Також генерал розповів, що зараз угрупування російських військ на українській території налічується близько 400 000.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 15 червня Reuters повідомляло, що наразі Україна задіяла лише 3 з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу.

Теми: армія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Віряни УПЦ МП не дали комісії опечатати звільнені корпуси Лаври

Атака Росії на ЗАЕС зачепить весь світ – топ-посадовець НАТО

фотоЗалужний призначив нового начальника одеського військкомату

Через стан Саакашвілі МЗС України попросило посла Грузії їхати до Тбілісі

доповненоПонад пів сотні депутатів Львівської облради отримали повістки

фото, відео, оновлено Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката

Усі новини...
армія
Шойгу пообіцяв Путіну до кінця червня зробити "резервну армію"
Два начальники хотіли продати 15 тисяч цигарок, що призначалися військовим – ДБР
Міноборони каже, що вже уклало договори на харчі для військових за новою процедурою
Останні новини
14:29
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
14:22
Віряни УПЦ МП не дали комісії опечатати звільнені корпуси Лаври
14:18
Пригожину повернули його мільярди конфіскованої готівки
14:16
В Одесі вода у Чорному морі відповідає нормам – міська рада
14:10
Історичний екшн "Довбуш" відкриє Одеський кінофестиваль в Чернівцях
14:04
фотоПервомайський на Харківщині обстріляли – 12 поранених, із них 5 дітей
13:58
АМКУ дозволив передачу "Укрнафтобуріння" Коломойського "Укрнафті"
13:48
На Одещині знайшли двох хлопців, які заблукали в катакомбах
13:43
За добу Повітряні сили знищили 26 ударних і розвідувальних дронів РФ
13:40
На Бердянському напрямку захисники просунулися вглибину до 2 км
Усі новини...
Реклама: