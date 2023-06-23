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Головні сили ще не вступали в бій, все попереду – Сирський

"Українська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 16:35
Головні сили ще не вступали в бій, все попереду – Сирський
Фото: Генштаб

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що основні сили української армії ще не були задіяні у наступі.

Джерело: Сирський в інтервю The Guardian

Пряма мова: "Всі хочуть досягти великої перемоги миттєво і відразу. Ми теж хочемо цього. Але ми повинні бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох боків зосереджено багато сил, багато техніки і багато інженерних перешкод".

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"Хочу сказати, що наші основні сили ще не задіяні в бойових діях, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду".

Деталі: Сирський додав, що ворог продовжує передбачати найнебезпечніші для себе напрямки і будує там потужну оборону, яку досить важко прорвати. Проте він впевнений, що місце для прориву буде знайдено.

Також генерал розповів, що зараз угрупування російських військ на українській території налічується близько 400 000.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 15 червня Reuters повідомляло, що наразі Україна задіяла лише 3 з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу.

Теми: армія
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