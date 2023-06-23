Пригожин заявил об ударе армии Шойгу по "вагнеровцам": нас 25 тысяч и мы идем разбираться

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Пригожин добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу сейчас трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.

Источник: пресс-служба Пригожина в Telegram, прокремлевское "РИА Новости"

Детали: По словам главаря "вагнеровцев" "те, кто нанес удар по тыловым лагерям частной военной компании, будут наказаны".

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Пригожин заявил, что удар был нанесен со стороны ВС РФ: "По информации с мест, удар был нанесен с тыловой стороны, то есть военными минобороны РФ. Эти мерзавцы нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло большое количество наших бойцов. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами".

Прямая речь: "Я прошу никого не сопротивляться. Все, кто будут оказать сопротивление, мы будем считать, что это угроза — и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты на нашем пути. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах. Желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого и справедливость во всей России...

Шойгу только что трусливо сбежал из Ростова. В 21.00 трусливо, как баба. Эта тварь будет остановлена.

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Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием".

Это не военный переворот, это – марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам".

Детали: Затем Пригожин заявил, что Шойгу специально прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению "вагнеровцев": "Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов втемную, чтобы нас уничтожить".

При этом российское Минобороны заявляет, что все распространенные в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям" ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Оккупационное Минобороны заявляет, что ВС РФ "продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения СВО".

Напомним: