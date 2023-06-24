Пригожин врал о "снарядном голоде" и 2 месяца накапливал боеприпасы – Gulagu.net

Российский проект Gulagu.net сообщает, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 2 месяца накапливал боеприпасы и врал о якобы "снарядном голоде".

Источник: проект Gulagu.net (российская правозащитная организация и сайт, борющийся с пытками. - ред.)

Дословно: "Весь апрель и май Пригожин врал о якобы "снарядном голоде", 1 и 7 ШО располагают огромным запасом ПЗРК и трофейных "Джавелинов".

Источник из СБ Пригожина сообщил, что подготовка к этому сценарию развития событий длилась более 2 месяцев".

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Детали: Проект также сообщает, что захватом Ростова командует Александр "Ратибор" Кузнецов (1 ШО), обороной северо-восточной части командир 7 ШО Федор "Барин" Лещук (прописан в Калужской области).