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Следующие 24 часа будут решающими для Путина – CNN

Татьяна Лозовенко, Роман КравецСуббота, 24 июня 2023, 16:04
Следующие 24 часа будут решающими для Путина – CNN
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО KREMLIN.RU

Президент России Владимир Путин рискует потерять власть и следующие 24 часа имеют для него решающее значение.

Источник: CNN, источники УП

Дословно: "Российский президент столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за все 23 года управления ядерной державой. И потрясающе наблюдать, как видимость тотального контроля, которую он поддерживал все это время, - главное преимущество его автократии - разрушается за одну ночь.

Это было и неизбежно, и невозможно. Неизбежно, поскольку неправильное с точки зрения менеджмента ведение войны означало, что только такая однородно закрытая и невосприимчивая к критике система, как Кремль, может пережить такую ужасную авантюру. 

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А невозможно, поскольку критики Путина просто исчезают, либо выпадают из окон, либо жестоко травятся. Однако сейчас пятая по численности армия мира столкнулась с тем, что братоубийство - направление оружия на своих сослуживцев - единственное, что может спасти московскую элиту от краха".

Детали: СNN подчеркивает, что Путина настолько привыкли считать "мастеровым тактиком" (по крайней мере в России - УП), что первые заявления Евгения Пригожина расценивались как попытка президента РФ "держать в напряжении" своих генералов.

Вполне вероятно, что подразделения "Вагнера" планировали это в течение определенного времени. Оправдание для восстания появилось спонтанно - якобы авиаудар по лагерю "Вагнера" в лесу. Силы наемников очень быстро собрались и быстро продвинулись к Ростову. Это трудно сделать спонтанно за один день.

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Дословно: "Возможно, Пригожин мечтал, что сможет подтолкнуть Путина к смене руководства Министерства обороны РФ. Но обращение Путина в субботу утром уничтожило эту перспективу. Теперь перед российской элитой стоит экзистенциальный выбор - между шатающимся режимом президента и темным, наемным Франкенштейном, которого она создала для выполнения грязной работы, и который обернулся против своих хозяев".

Украина, вероятно, будет праздновать катастрофическую несвоевременность этого мятежа. Он, вероятно, изменит ход войны в пользу Киева. Но восстания редко заканчиваются в России - или где-либо еще - с теми результатами, которых они стремились достичь. Устранение царя Николая II в 1917 году в России обернулось большевистской революцией, Лениным, а затем и Советской империей.

По мере того, как разыгрывается эта редкая якобинская драма русской человеческой слабости, не обязательно, что за ней последует улучшение. Пригожин может не победить, а "столпы" Кремля могут не разрушиться. Но ослабленный Путин может делать иррациональные вещи, чтобы доказать свою силу". 

Детали: Однако Путин может быть неспособным "принять логику поражения" на фронтах в Украине в ближайшие месяцы. 

В то же время, как отмечает издание, невозможно представить, что с этого момента путинский режим когда-нибудь вернется к своим предыдущим высотам по управлению. И неизбежно, что впереди еще больше потрясений и изменений.

Дополнено: Сейчас представители украинских спецслужб не решаются прогнозировать дальнейший ход событий в РФ.

"Было бы безответственно сейчас говорить, что 24 или не 24 часа для кого-то будут решающими. Там у них сейчас происходит полный хаос. Ситуация станет яснее в ближайшие несколько дней", - объясняет УП один из влиятельных источников.

Темы: ПутинРосcияПригожин
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