Шольц следит за ситуацией в РФ, заявление делать не планирует
Канцлера Германии Олафа Шольца постоянно информируют о текущей ситуации в России.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель немецкого правительства, сообщает Der Spiegel.
"Ситуация остается достаточно динамичной. В связи с этим мы очень внимательно следим за ней, а также координируем действия с нашими ближайшими союзниками", – сказал он.
В то же время заявление Шольца по поводу событий в РФ не планируется.
Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.
Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.
Лидеры ряда европейских стран заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в РФ.