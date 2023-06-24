Шольц следит за ситуацией в РФ, заявление делать не планирует

Канцлера Германии Олафа Шольца постоянно информируют о текущей ситуации в России.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель немецкого правительства, сообщает Der Spiegel.

"Ситуация остается достаточно динамичной. В связи с этим мы очень внимательно следим за ней, а также координируем действия с нашими ближайшими союзниками", – сказал он.

Реклама:

В то же время заявление Шольца по поводу событий в РФ не планируется.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

ВИДЕО ДНЯ

Лидеры ряда европейских стран заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в РФ.