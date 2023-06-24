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Путин в своем обращении заговорил о гражданской войне и мятеже

Роман ПетренкоСуббота, 24 июня 2023, 10:17
Путин в своем обращении заговорил о гражданской войне и мятеже
скриншот

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".

Источник: Путин во время видеообращения

Прямая речь Путина: "Обращаюсь к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, на путь тяжкого преступления вооруженного мятежа…

Это удар в спину стране и народу.

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Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге — трагедией гражданской войны...

Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе — от внутреннего предательства.

А то, с чем мы столкнулись — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене...

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Повторю, любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу".

Детали: Путин заявил, что действия властей России "будут жесткие", а Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Он признал, что ситуация в Ростове "остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления."

Он просит тех, "кто поднял оружие на боевых товарищей", прекратить "участие в преступных действиях".

Предыстория:

  • Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.
  • 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.
  • Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

Темы: ПутинРосcиявойна
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