Путин в своем обращении заговорил о гражданской войне и мятеже

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".

Источник: Путин во время видеообращения

Прямая речь Путина: "Обращаюсь к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, на путь тяжкого преступления вооруженного мятежа…

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Это удар в спину стране и народу.

Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге — трагедией гражданской войны...

Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе — от внутреннего предательства.

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А то, с чем мы столкнулись — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене...

Повторю, любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу".

Детали: Путин заявил, что действия властей России "будут жесткие", а Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Он признал, что ситуация в Ростове "остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления."

Он просит тех, "кто поднял оружие на боевых товарищей", прекратить "участие в преступных действиях".

Предыстория: