В Болгарии - пожар на оружейном заводе бизнесмена, которого отравили агенты ГРУ

В складском помещении оружейной компании EMKO возле болгарского города Карнобат, которая принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву, в ночь на воскресенье вспыхнул масштабный пожар – владелец подозревает, что речь идет об умышленном поджоге.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

По словам Гебрева, нынешний пожар вспыхнул около 00:40 в воскресенье, и, к счастью, никто из охранников базы не пострадал. Он назвал случай "непонятным", поскольку на сгоревшем складе не было никакой продукции, которая могла бы загореться сама по себе.

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"Я не могу сказать, какие причины", – добавил Гебрев в разговоре с "Радио Свобода".

Пожар стал вторым случай подряд на этом объекте после того, как 31 июля 2022 года в результате возгорания в другом складе сдетонировали боеприпасы. С тех пор продолжается расследование, о ходе которого прокуратура не обнародует никакой официальной информации.

"Никто мне ничего не сказал, будто ничего не произошло", – добавил Гебрев, добавив, что следователи вообще не искали его после последнего инцидента.

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Ранее болгарский торговец оружием, который пережил вероятное отравление "Новичком" в 2015 году, сказал, что он "на 100% уверен", что за взрывом и последующим пожаром в июле 2022 года стоят российские оперативники.

Гебрев впал в кому в 2015 году, и западные власти и спецслужбы считают, что его отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" офицеры российской военной разведки ГРУ.