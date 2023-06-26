Силы обороны за сутки уничтожили 10 артиллерийских подразделений врага – сводка

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 10 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, 2 пункта управления, 4 склада боеприпасов, станцию РЭБ и другие объекты россиян.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Сегодня (26 июня – ред.) ночью российские террористы нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется".

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Детали: За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины - задействовал 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области.

Кроме того, нанес 33 авиационных удара, также совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вследствие российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях – в течение суток состоялось 36 боевых столкновений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар возле Зеленого Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремячка, Тимоновичи Черниговской области; Ходино, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бочковое, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Бударки, Круглое, Землянки, Ольховатка, Чугуновка, Григорьевка, Отрадное на Харьковщине.

На Купянском направлении враг вел наступательные действия в районе западнее Кривошеевки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении россиянин осуществили безуспешные наступательные действия в направлениях Веселого и Раздоловки Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Торское, Диброва, Белогоровка, Звановка и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное и Роздоловка - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Миньковки, Григорьевки и Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Хромового и Сухой Балки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении войска РФ осуществили безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанесли авиационные удары возле Пречистовки и Благодатного. Осуществили обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожевое, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения Сил обороны. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области. Нанес авиаудары в районах Левадного и Новоданиловки Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди них: Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленый Гай, Затишье, Гуляйполе Запорожской области; Никополь - Днепропетровской; Милово, Берислав, Казацкое, Львовское, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон и Днепровское на Херсонщине и Очаков Николаевской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также защитники уничтожили 6 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 4 склада боеприпасов, станцию РЭБ, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 3 важных цели противника.