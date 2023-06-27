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G7 обсуждала риски для ядерных запасов РФ из-за попытки мятежа – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 11:00

Группа семи изучает непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть в России после попытки мятежа ЧВК "Вагнера", включая угрозу ядерным запасам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

По информации издания, на переговорах под руководством членов G7 обсуждалось, в частности, как ослабление контроля Владимира Путина над силовыми структурами может повлиять на стабильность государства.

Обсуждения между официальными лицами G7 24-25 июня включали потенциальную перспективу получения ЧВК "Вагнером" контроля над ядерным оружием, по словам людей, информированных о переговорах.

Дипломаты заявили, что беспокойство возможными негативными последствиями восстания против путинского режима обнажило отсутствие консенсуса на Западе относительно конечной цели поддержки борьбы Украины против российской агрессии.

"[Эти события] четко показали, что у нас есть разногласия относительно того, что произойдет, если Украина выиграет эту войну, и что это сделает с Россией", – сказал западный чиновник на условиях анонимности.

Отмечается, что некоторые западные страны, в том числе члены G7, обсуждали необходимость того, чтобы Украина не воспользовалась нынешней ситуацией, например, начав нападения на территорию РФ с целью усиления там нестабильности.

По данным источника, союзники соглашаются с тем, что они хотят, чтобы Украина выиграла войну, но нет четкой позиции относительно того, как будет выглядеть эта победа и как она может повлиять на Россию, хотя широко признается, что катастрофическое поражение армии РФ разрушило бы режим Путина.

Ранее сообщалось, что экс-премьер и экс-глава МИД Британии Лиз Трасс призвала Лондон и его союзников готовиться к потенциальному развалу России.

По данным источников CNN, во время мятежа "Вагнера" союзники на разных уровнях обращались к украинским чиновникам с предостережениями от нанесения ударов по территории России во время мятежа.

Темы: Росcияядерное оружие
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