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Латвия внесла Россию в список офшоров

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 14:04

Правительство Латвии приняло решение включить РФ в перечень стран и территорий с низким уровнем налогообложения или вообще без налога с 1 июля 2023 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Кроме России, в перечень оффшоров также вошли Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Республика Маршалловы острова. Минфин Латвии призвал налогоплательщиков обратить особое внимание на операции с лицами, которые расположены, основаны или зарегистрированы в этих странах и территориях.

Эти страны были добавлены в перечень оффшоров, поскольку они не сотрудничают в сфере налогообложения Европейского Союза (ЕС), который был обновлен 14 февраля 2023 года.

Минфин Латвии объяснил, что новые положения содержат прямую ссылку на перечень ЕС и его регулярное обновление во избежание дальнейших регулярных технических изменений и обеспечения максимально эффективного и своевременного реагирования на изменения в перечне ЕС.

В Минфине напомнили, что нормативно-правовые акты Латвии, регулирующие сферу прямого налогообложения, предусматривают специальный налоговый режим (защитные меры) в случае осуществления операций с лицами, которые находятся, основаны или зарегистрированы в странах и территориях с низким или нулевым уровнем налогообложения.

Ранее сообщалось, что в Латвии продолжают беспрепятственно работать люди, которые получали финансовую выгоду и активно поддерживали режим Владимира Путина в РФ.

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Темы: ЛатвияоффшорыРосcия
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