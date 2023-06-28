Войска РФ наступают на четырех направлениях – Генштаб

Российские оккупанты проводят наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 - по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками было уничтожено 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 2 зенитных ракетных комплекса "Бук" и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

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Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удар по территории Украины. Для этого задействовали 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 и 2 зенитные управляемые ракеты с С-300.

Кроме того, враг нанес 24 авиационных удара и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Ракеты Х-22 враг направил по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области и по Запорожью.

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Ракетами С-300 российские террористы поразили наполненное гражданскими людьми заведение питания в центре города Краматорск и частный сектор населенного пункта Беленькое Донецкой области. В результате российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие дети и взрослые мирные люди, ранены более 50 гражданских людей, повреждены многоквартирные и десятки частных жилых домов.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Заречье и Тимоновичи Черниговской области; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань и Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам также подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Масютовка, Кисловка, Котляровка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Серебрянка и Спорное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районах Марьинки и Победы успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, Марьинки, Ильинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении села Ровнополь. Нанес авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Благодатное, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности, Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Чаривне, Малая Токмачка, Преображенка, Орехов и Павловка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Антоновка, Херсон, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В населенном пункте Горностаевка Херсонской области оккупанты забирают жилье у местных жителей, которые выехали на подконтрольную территорию Украины или погибли в результате боевых действий. Похищенное жилье маркируется табличками "собственность РФ".