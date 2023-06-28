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Зеленский: Записанные в Конституции слова перестали быть историей 

Елена РощинаСреда, 28 июня 2023, 08:40
Зеленский: Записанные в Конституции слова перестали быть историей 
Владимир Зеленский, фото ОП

За основополагающие принципы жизни, права и свободы, зафиксированные в Конституции Украины, граждане сейчас борются в тяжелой борьбе, заявил президент в поздравлении с Днем Конституции. 

Источник: Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Нашей Конституции сегодня исполняется 27 лет. Записанные в ней в 1996 году слова перестали быть историей – они стали для украинцев по-настоящему жизненными и насущными: слова о праве на жизнь и свободу, честь и достоинство, о цене нашей земли. Уже никому в стране не надо объяснять значение слова "суверенная".

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Ни один украинец больше никогда не будет воспринимать зафиксированные в ней права и свободы как нечто данное нам сверху. За них сегодня борются в тяжелой борьбе самопожертвованием и жизнями.

Наша Украина. Суверенная. Независимая. Демократическая. Правовая. Была, есть и будет. Слава Украине!".

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Темы: ЗеленскийКонституция
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