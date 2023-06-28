Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Записанные в Конституции слова перестали быть историей 

Елена РощинаСреда, 28 июня 2023, 08:40
Зеленский: Записанные в Конституции слова перестали быть историей 
Владимир Зеленский, фото ОП

За основополагающие принципы жизни, права и свободы, зафиксированные в Конституции Украины, граждане сейчас борются в тяжелой борьбе, заявил президент в поздравлении с Днем Конституции. 

Источник: Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Нашей Конституции сегодня исполняется 27 лет. Записанные в ней в 1996 году слова перестали быть историей – они стали для украинцев по-настоящему жизненными и насущными: слова о праве на жизнь и свободу, честь и достоинство, о цене нашей земли. Уже никому в стране не надо объяснять значение слова "суверенная".

Ни один украинец больше никогда не будет воспринимать зафиксированные в ней права и свободы как нечто данное нам сверху. За них сегодня борются в тяжелой борьбе самопожертвованием и жизнями.

Реклама:

Наша Украина. Суверенная. Независимая. Демократическая. Правовая. Была, есть и будет. Слава Украине!".

Темы: ЗеленскийКонституция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Зеленский
Зеленский: На всех направлениях наступления есть движение вперед
Зеленский об ударе по Краматорску: Россия заслуживает поражения и трибунал
Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: