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Рютте: Саммит НАТО должен дать сигнал, что будущее Украины – в Альянсе

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 08:59

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе должен дать четкий сигнал Украине, что ее будущее – в Альянсе. 

Об этом Рютте сказал во вторник в Гааге на пресс-конференции совместно с лидерами нескольких государств Альянса, сообщает "Европейская правда".

"Это будет решающий саммит. Мы должны дать Украине четкий сигнал на саммите, что ее будущее, бесспорно, в НАТО", – сказал Рютте, которого цитирует RTL.

Он также отметил, что НАТО продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла прогнать россиян со своей территории и победить в своей борьбе. 

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Эта поддержка, по словам Рютте, включает двусторонние поставки оружия, а также гуманитарную и финансовую помощь. 

Также НАТО продолжит помогать строить современную украинскую армию, которая действует по стандартам НАТО и способна противостоять угрозам со стороны России, заверил премьер Нидерландов.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

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Накануне в МИД объяснили, чего Украина ждет от саммита НАТО.

Украинские общественные организации, занимающиеся реформами и движением Украины в НАТО, настаивают, что саммит в Вильнюсе должен взять на себя обязательства о скорейшем приглашении Украины к членству.

Темы: УкраинаНАТО
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