Литва передаст Украине 10 БТР M113 и боеприпасы

Литва передаст Украине не только пусковые установки ЗРК NASAMS, но и дополнительные бронетранспортеры и боеприпасы.

Об этом в среду рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Анушаускас, запланированный литовский пакет военной помощи Украине будет включать также 10 бронетранспортеров M113. Таким образом общее количество этих бронетранспортеров, переданных Литвой, достигнет 72 единиц.

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Всего на 2023 год Литва заказала для Украины 12,5 млн боеприпасов, из которых 2,5 млн будут переданы в ближайшее время.

Также в ближайшее время будут переданы тысячи единиц противотанковых боеприпасов для гранатометов, добавил Анушаускас.

Он также уточнил, что стоимость двух пусковых установок ЗРК NASAMS, которые Литва решила закупить для Украины, составляет около 9,8 миллиона евро.

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В ближайшее время установки будут полностью подготовлены для интеграции в существующие украинские подразделения, дополняя и расширяя операционные возможности переданных Норвегией и США систем NASAMS.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа объявил, что Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине.

Это объявление он сделал перед началом своего визита в Киев в среду.