Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Литва передаст Украине 10 БТР M113 и боеприпасы

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 11:08

Литва передаст Украине не только пусковые установки ЗРК NASAMS, но и дополнительные бронетранспортеры и боеприпасы.

Об этом в среду рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Анушаускас, запланированный литовский пакет военной помощи Украине будет включать также 10 бронетранспортеров M113. Таким образом общее количество этих бронетранспортеров, переданных Литвой, достигнет 72 единиц.

Реклама:

Всего на 2023 год Литва заказала для Украины 12,5 млн боеприпасов, из которых 2,5 млн будут переданы в ближайшее время. 

Также в ближайшее время будут переданы тысячи единиц противотанковых боеприпасов для гранатометов, добавил Анушаускас.

Он также уточнил, что стоимость двух пусковых установок ЗРК NASAMS, которые Литва решила закупить для Украины, составляет около 9,8 миллиона евро. 

ВИДЕО ДНЯ

В ближайшее время установки будут полностью подготовлены для интеграции в существующие украинские подразделения, дополняя и расширяя операционные возможности переданных Норвегией и США систем NASAMS.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа объявил, что Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. 

Это объявление он сделал перед началом своего визита в Киев в среду.

Темы: Литваоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Литва
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: