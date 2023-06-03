Закрытое укрытие: суд избрал меры пресечения четырем подозреваемым
Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике, возле которой ночью 1 июня погибли три человека в Деснянском районе столицы.
Источник: "Суспильне"
Детали: Первый подозреваемый по делу - руководитель поликлиники Олег Шугалевич. Прокуроры требовали круглосуточный домашний арест. Адвокат возразил и попросил ограничиться ночным домашним арестом.
По словам защитника, вины руководителя поликлиники нет, поскольку он не отвечает за доступность к укрытиям, а охранник заведения.
Ему дали круглосуточный домашний арест.
Второй подозреваемый - заместитель директора по технической части Василий Десик. Его суд также оставил под круглосуточным домашним арестом на 2 месте.
Охранника поликлиники в Деснянском районе суд отправил под стражу на два месяца без права внесения залога.
Он признал свою вину: сказал, что "после начала тревоги пошел открывать двери поликлиники, чтобы впустить людей, но не успел".
Обновлено: Первую заместительницу Деснянской РГА также отправили под круглосуточный домашний арест.
Предыстория:
- В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения.
- Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.
- По данному факту было начато уголовное производство.