Закрытое укрытие: суд избрал меры пресечения четырем подозреваемым

Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике, возле которой ночью 1 июня погибли три человека в Деснянском районе столицы.

Источник: "Суспильне"

Детали: Первый подозреваемый по делу - руководитель поликлиники Олег Шугалевич. Прокуроры требовали круглосуточный домашний арест. Адвокат возразил и попросил ограничиться ночным домашним арестом.

По словам защитника, вины руководителя поликлиники нет, поскольку он не отвечает за доступность к укрытиям, а охранник заведения.

Ему дали круглосуточный домашний арест.

Второй подозреваемый - заместитель директора по технической части Василий Десик. Его суд также оставил под круглосуточным домашним арестом на 2 месте.

Охранника поликлиники в Деснянском районе суд отправил под стражу на два месяца без права внесения залога.

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Он признал свою вину: сказал, что "после начала тревоги пошел открывать двери поликлиники, чтобы впустить людей, но не успел".

Обновлено: Первую заместительницу Деснянской РГА также отправили под круглосуточный домашний арест.

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