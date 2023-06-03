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Удар по пригороду Днепра: количество раненых возросло до 20, из них 5 детей

Катерина ТищенкоСуббота, 3 июня 2023, 23:55
Удар по пригороду Днепра: количество раненых возросло до 20, из них 5 детей
спасательные работы на месте удара РФ в пригороде Днепра, фото ГСЧС

Количество раненых в результате ракетного удара россиян по Подгородненской общине Днепропетровщины возросло до 20, из них 5 детей, при этом трое детей находятся в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, ГСЧС

 
спасательные работы на месте удара РФ в пригороде Днепра, фото ГСЧС

Дословно: "5 детей ранил враг в Подгородненской общине. Состояние трех ребят на сейчас медики оценивают как тяжелое. Они в операционных.

Девушки 11 и 17-лет в удовлетворительном состоянии, будут лечиться амбулаторно.

Общее количество пострадавших возросло до 20. Из них 17 – госпитализированы".

 

Детали: Лысак сообщил, что под завалами поврежденного дома спасатели продолжают искать людей. Вероятно, там есть ребенок.

 

Вместе с тем, ГСЧС Украины сообщает, что около 21 часа 3 июня в результате ракетного удара по пригороду Днепра произошло попадание между двумя двухэтажными жилыми домам, где возникли два пожара. Первый пожар был ликвидирован на общей площади 10 кв.м., пожар второго очага локализован на площади 20 кв.м.

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Что предшествовало: В субботу вечером россияне нанесли удар по Подгородненской общине вблизи Днепра. Ранее было известно, что пострадали 13 человек, из которых 3 детей, под завалами дома находятся люди.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия в очередной раз доказывает, что является страной-террористом, и за все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность.

Темы: ДнепрДнепропетровская областьвойнадети
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