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Почти треть россиян поддерживают действия Пригожина – опрос

Татьяна ЛозовенкоПятница, 30 июня 2023, 14:22
Почти треть россиян поддерживают действия Пригожина – опрос
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. ФОТО GETTYIMAGES

В России рейтинг одобрения действий главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина упал примерно вдвое после мятежа, однако почти треть россиян до сих пор поддерживают его.

Источник: опрос российского Левада-центра, который проводился 22-28 июня

Детали: По данным опроса, 22-23 июня 58% респондентов положительно относились к мятежу Пригожина. После его завершения об одобрении действий главаря "ЧВК Вагнер" заявили 29% опрошенных.

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Среди характеристик Пригожина, которые выделяют чаще всего, 27% опрошенных называли его прямолинейность, открытость и честность; 23% отмечали его лидерские качества ("хороший руководитель", "может сплотить народ", "создал сильную армию"); 18% подчеркнуть его энергичность. Реже его называли "патриотом", "хорошим военным", ставили в заслугу взятие Бахмута.

 

Опрошенные, не одобряющие деятельность Евгения Пригожина (под конец опроса это мнение стало преобладать), говорили о том, что он "устроил мятеж/беспорядки, пошел против власти/Путина/России/народа" (34%), а также отмечали, что у него "непомерные амбиции", "он лезет в президенты" и он "агрессивный, высокомерный, много говорит" (по 8%), 7% называли "бандитом" и т.д.

 

До попытки мятежа 19% респондентов были готовы поддержать Евгения Пригожина, если бы он принял участие в президентских выборах 2024 года. После 24 июня доля таких опрошенных снизилась вдвое - до 10%.

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Также после мятежа снизился уровень одобрения действий министра обороны Сергея Шойгу, которого Пригожин обвинил в ударах по лагерям наемников, попытке уничтожить его ЧВК и другом. Неделей ранее деятельность министра одобряли 60% респондентов, а после мятежа - 48%.

 

О поддержке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова заявили около 75% - его рейтинг почти не изменился. Почти на том же уровне остался и рейтинг главы Чечни Рамзана Кадырова (около 70%).

Использование наемников на стороне России и участие осужденных в войне считают допустимым по 57% респондентов, примерно 30% придерживаются противоположной точки зрения. Скорее недопустимым или абсолютно недопустимым участие таких формирований на стороне РФ видят 29% респондентов.

Темы: ПригожинВагнерРосcияопрос
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