ЕС пригрозил Сербии и Косово "негативными последствиями", если напряженность между ними не спадет
Европейский Союз призвал Сербию и Косово к деэскалации, Брюссель требует от Косово провести новые выборы в районах, где проживают в основном сербы.
Источник: заявление ЕС
Дословно: "Мы призываем и Косово, и Сербию немедленно и безоговорочно принять меры для деэскалации, прекратить использование риторики, вызывающей разногласия, и воздержаться от любых дальнейших нескоординированных действий. Спокойствие нужно срочно восстанавливать.
ЕС ожидает, что и Косово, и Сербия будут действовать ответственно и немедленно участвовать в диалоге при содействии Евросоюза".
Детали: В ЕС заявили, что будут принимать "решительные меры" с "негативными последствиями", если не удастся снизить уровень напряжения в регионе.
Евросоюз также пригрозил Сербии и Косово штрафными мерами за беспорядки, которые произошли в конце мая в населенных преимущественно сербами северных районах Косово.
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Что этому предшествовало:
- В результате столкновений в городе Звечаны на севере частично признанного Косово пострадали миротворцы Североатлантического Альянса в составе миссии KFOR и сербы, протестовавшие под админзданием из-за непризнания местных выборов.
- Турция решила направить свои миротворческие силы в Косово в ответ на запрос НАТО.