Удар по пригороду Днепра: погиб ребенок, количество пострадавших возросло до 22

Разрушения в Подгородненской громаде. Фото из Telegram Лысака

Ночью 4 июня из-под завалов дома в Подгородненской громаде Днепропетровской области достали тело 2-летнего ребенка, количество пострадавших в результате ракетного удара россиян возросло до 22, среди них – 5 детей.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Ночью из-под завалов дома в Подгородненской громаде достали тело девочки. Ей только что исполнилось 2 годика. Искренние соболезнования родным...".

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Детали: Глава ОВА также сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской ракетной атаки возросло до 22, из них 5 – дети.

Ранее сообщалось о 20 раненых, из которых 17 – госпитализировали.

По словам Лысака, две двухэтажки, между которыми попала российская ракета, частично разрушены, также повреждены 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.

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