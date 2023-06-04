Удар по пригороду Днепра: погиб ребенок, количество пострадавших возросло до 22
Ночью 4 июня из-под завалов дома в Подгородненской громаде Днепропетровской области достали тело 2-летнего ребенка, количество пострадавших в результате ракетного удара россиян возросло до 22, среди них – 5 детей.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Ночью из-под завалов дома в Подгородненской громаде достали тело девочки. Ей только что исполнилось 2 годика. Искренние соболезнования родным...".
Детали: Глава ОВА также сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской ракетной атаки возросло до 22, из них 5 – дети.
Ранее сообщалось о 20 раненых, из которых 17 – госпитализировали.
По словам Лысака, две двухэтажки, между которыми попала российская ракета, частично разрушены, также повреждены 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.
Что этому предшествовало:
- Вечером 3 июня россияне нанесли удар по Подгородненской общине вблизи Днепра.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия в очередной раз доказывает, что является страной-террористом, и за все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность.