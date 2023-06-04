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Белгородский губернатор якобы готов встретится с РДК, если пленные живы: Идет бой

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 июня 2023, 17:20
Белгородский губернатор якобы готов встретится с РДК, если пленные живы: Идет бой
Новая Таволжанка, скриншот Google maps

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Новой Таволжанке, где ему предлагали встретиться представители Русского добровольческого корпуса, идет бой, а он якобы готов ко встрече, если российские пленные живы.

Источник: видеообращение Гладкова в Telegram

Прямая речь: "Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встретиться со мной, предлагая (обменять – ред.) разговор на пленных. На самом деле зашли с ДРГ, сейчас идет бой в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению".

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Детали: Губернатор заявил, что каждый день от рук "этих фашистов" погибают мирные жители, в том числе Белгородской области.

"Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними (видимо, губернатор имел в виду "что заставляет меня идти на переговоры с ними" – ред.) – это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как мне ни тяжело было это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 в Шебекино. Гарантирую безопасность", – сказал губернатор.

Что предшествовало: Российский добровольческий корпус в воскресенье заявил, что хочет встречи с губернатором Белгородской области и предлагает обменять на разговор с ним российских пленных. "Приглашаем вас к диалогу в стенах храма в Новой Таволжанке", - отметили представители РДК.

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Темы: Росcиявойна
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