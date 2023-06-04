В Минобороны России утверджают, что пресекли попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области, о бое в которой ранее заявлял губернатор.

Источник: пропагандистсткое агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: По данным министерства страны-агрессора, 4 июня подразделениями прикрытия госграницы выявлена попытка "ДРГ украинских террористов" переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области.

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"По противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошел", - говорится в сообщении.

В то же время, ни губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ни представители "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" пока не комментируют ситуацию.

Что предшествовало: "Русский добровольческий корпус" в воскресенье заявил, что хочет встречи с губернатором Белгородской области и предлагает обменять на разговор с ним российских пленных. "Приглашаем вас к диалогу в стенах храма в Новой Таволжанке", - отметили представители РДК.

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Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Новой Таволжанке, где ему предлагали встретиться представители Русского добровольческого корпуса, идет бой, а он якобы готов ко встрече, если российские пленные живы.